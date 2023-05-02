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Кудрявцев Александр Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кудрявцев
Имя
Александр
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
19 февраль ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 136
Источник
Скан
Оригинальная запись
25549. КУДРЯВЦЕВ, АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, 24 л. Гр. г. Самары; — Н. С. Алексеевск. уч. Сокольническ. р. г. Москвы. Дезерт., лиш. св. 6 м., с зач. 12 д. пр. з. Исп. 19 февр. 290.

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