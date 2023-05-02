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Байгельман Хиль Мордков

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Байгельман
Имя
Хиль
Отчество
Мордков
Дата исполнения приговора
09 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 23
Источник
Скан
Оригинальная запись
129770. БАЙГЕЛЬМАНЪ, ХИЛЬ МОРДковъ. Мщ. г. Островца, Опатовск. у., 27 л.; — М. С. г. Опатова и Островца 24 Сент. 909, 172, 2 п. 174 и 176 М., тюр. 3 м. Исп. 9 Окт. 909.

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