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Сырчин Алексей Ефимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сырчин
Имя
Алексей
Отчество
Ефимович
Дата исполнения приговора
25 сентябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 250
Источник
Скан
Оригинальная запись
29365. СЫРЧИН, АЛЕКСЕЙ ЕФИМОВИЧ, 65 л. Гр. Малмыжск. у., Вавожск. в., д. Яголуда; — Н. С. 7 уч. Малмыжск. у. Сокрыт. хлеба, пр. р. 2 г. и конф. ч. имущ. Исп. 25 сент. 920.

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