Чкалов Василий Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чкалов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 10 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 453
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141285. ЧКАЛОВЪ, ВАСИЛІЙ ПЕТРОВЪ. К. Балахнинск. у., Козинск. в., д. Высоковой, 38 л.; — З. Н. 2 уч. Балахнин. у. 25 Сент. 909, 154 и 169 М. тюр. 3 м. Исп. 10 Окт. 909.
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