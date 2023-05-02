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Алексеева Марфа Савельевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Алексеева
Имя
Марфа
Отчество
Савельевна
Дата исполнения приговора
03 март 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 16
Источник
Скан
Оригинальная запись
512. Алексеева Марфа Савельевна, 40 л., Осташковск. у., Щученск. в., д. Семеновщины. Н. С. Деж. кам. г. Ленинграда. Ст. 180 п. "б", лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 3 марта 926.

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