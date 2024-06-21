Переступова Варвара Авксентьева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Переступова
- Имя
- Варвара
- Отчество
- Авксентьева
- Дата исполнения приговора
- 28 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 260
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 86018. ПЕРЕСТУПОВА, ВАРВАРА АВксентьева (она же Сичкарева), 45 л. К. Чигиринск. у., Телепинск. в., с. Баландина; — М. С. 3 уч. Чигиринск. окр., 28 Мая 911, 16, 169 и 6 п. 170 М., по сов. съ приг., напеч. въ 910 г. № 152163, тюр. 5 м. Исп. 14 Іюня, счит. ср. съ 28 Мая 911. | 904 100767 169 М.
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