Хвостенцев Илья Владимирович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хвостенцев
- Имя
- Илья
- Отчество
- Владимирович
- Дата исполнения приговора
- 22 октябрь 1918
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 244
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7822. ХВОСТЕНЦЕВ, ИЛЬЯ ВЛАДИМИРОВИЧ, 38 л., Гр. Вятск. у., Загорск. в., д Кязовщихи,; Н. С. 5 уч. Вятск. у., Кража, лиш св. 1½ г., Исп. 22 окт. 918.
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