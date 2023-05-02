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Хвостенцев Илья Владимирович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Хвостенцев
Имя
Илья
Отчество
Владимирович
Дата исполнения приговора
22 октябрь 1918
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 244
Источник
Скан
Оригинальная запись
7822. ХВОСТЕНЦЕВ, ИЛЬЯ ВЛАДИМИРОВИЧ, 38 л., Гр. Вятск. у., Загорск. в., д Кязовщихи,; Н. С. 5 уч. Вятск. у., Кража, лиш св. 1½ г., Исп. 22 окт. 918.

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