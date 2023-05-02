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Сазоник Матвей Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сазоник
Имя
Матвей
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
01 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 244
Источник
Скан
Оригинальная запись
8638. САЗОНИК МАТВЕЙ ИВАНОВИЧ, 26 л., Велижск. у., Суражевск. в. С. Сазона. В. Т. Западн. фр. Ст. 76 ч. 1, лиш. св. 10 л. и пор. пр. 5 л. Исп. 1 окт. 923.

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