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Глушко Петр Яковлев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Глушко
Имя
Петр
Отчество
Яковлев
Дата исполнения приговора
09 февраль 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 65
Источник
Скан
Оригинальная запись
46090. ГЛУШКО, ПЕТРЪ ЯКОВЛЕВЪ. Мщ. г. Александровска. 42 л.; — Екатеринослав. О. С., 124, 134, 135, 3 ч. 1655, 14 и 1655 У. съ лиш. ОС. пр., тюр. 4 м. Исп. 9 Февр. 905.

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