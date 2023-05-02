Глушко Петр Яковлев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Глушко
- Имя
- Петр
- Отчество
- Яковлев
- Дата исполнения приговора
- 09 февраль 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 65
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46090. ГЛУШКО, ПЕТРЪ ЯКОВЛЕВЪ. Мщ. г. Александровска. 42 л.; — Екатеринослав. О. С., 124, 134, 135, 3 ч. 1655, 14 и 1655 У. съ лиш. ОС. пр., тюр. 4 м. Исп. 9 Февр. 905.
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