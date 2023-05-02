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Николаев Федор Тимофеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Николаев
Имя
Федор
Отчество
Тимофеевич
Дата исполнения приговора
19 ноябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 185
Источник
Скан
Оригинальная запись
27199. НИКОЛАЕВ, ФЕДОР ТИМОФЕЕВИЧ, 20 л. Гр. Бузулукск. у., Курманаевск. в. и с.; — Г. С. Военкомата г. Минусинска. Должн. прест., лиш. св. 6 м. Исп. 19 нояб. 920.

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