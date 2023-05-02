Пярда Елена Михайлова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пярда
- Имя
- Елена
- Отчество
- Михайлова
- Дата исполнения приговора
- 31 декабрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 369
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 29642. ПЯРДА, ЕЛЕНА МИХАЙЛОВА. Лиш. ос. пр. изъ к. Ломжин. у., гм. и пос. Новогродъ, 23 л.; — Ломжин. О. С., 1 14, 134, 135, 9 и 2 ч. 1635 У., тюр. 1 г. Исп. 31 Дек. 908. | 908 94169 1655 У. | 906 72841 169 М. | 907 6823 169 М. | 906 6255 169 М.
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