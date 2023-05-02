Тентсон Август
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тентсон
- Имя
- Август
- Дата исполнения приговора
- 11 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 323
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 99174. ТЕНТСОНЪ, АВГУСТЪ, (внѣбр.), 29 л. К. Перновск. у., Стеленск. в.; — М. С. 3 уч. Перново-Феллинск. окр., 20 Іюня 911, 169, 2 п. 170 и 170¹ М., тюр. 7 м. Исп. 11 Іюня 911. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 910 г. № 57915, кот. пост. по сов. съ приг. М. С. 2 уч. Перново-Феллинск. окр. отъ 30 Нояб. 909 г. (169 М., тюр. 4 м.). | 907 36204 170¹ М. | 900 36365 170 М.
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