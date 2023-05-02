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Кирман Иван Мартов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кирман
Имя
Иван
Отчество
Мартов
Дата исполнения приговора
22 март 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 116
Источник
Скан
Оригинальная запись
40081. КИРМАНЪ, ИВАНЪ МАРТОВЪ. К. Ревельск. у., Курнальск. в., д. Вайль, 30 л.; — М. С. 9 уч. Рев.-Гапсальск. окр. (во 2 р.), 16 и 169 М., тюр. 1 г. Исп. 22 Марта 905. | 904 4172 169 М.

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