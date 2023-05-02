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Кильтау Георгий Людвигович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кильтау
Имя
Георгий
Отчество
Людвигович
Дата исполнения приговора
28 декабрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 109
Источник
Скан
Оригинальная запись
24659. КИЛЬТАУ, ГЕОРГИЙ ЛЮДВИГОВИЧ, 20 л. Гр. Голо-Карамышск. у., с, Новая Норка; — Р. Т. Трудком обл. немц. Повол. Взяточнич., лиш. св. 10 л. Исп. 28 дек. 920.

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