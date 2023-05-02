Говорушкин Яков Никитин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Говорушкин
- Имя
- Яков
- Отчество
- Никитин
- Дата исполнения приговора
- 30 ноябрь 1910
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 104
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 2634. ГОВОРУШКИНЪ, ЯКОВЪ НИКИтинъ, 21 г. К. Трубчев. у., Уручьск. в., с. Усочикъ; — Симферопольск. О. С., 16 Сент. 910, 152¹ и 1 ч. 1655 У., арест. отд. 1 г., съ зач. 7 м. предв. заключ. Исп. 30 Нояб. 910. | 908 102046 170¹ М. | 906 1826 169 М. | 906 85523 49 М.
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