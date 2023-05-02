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Бричковский Петр Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бричковский
Имя
Петр
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
11 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 44
Источник
Скан
Оригинальная запись
130324. БРИЧКОВсКІЙ, ПЕТРЪ ИВАНОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Минска, 31 г., рд. въ м. Мирѣ, Новогрудск. у.; — Минск. О. С., 2 и 3 ч. 1655 У., арест. отд. 3½ г. Исп. 11 Сент. 909. | 905 30325 1645 У. | 97 15628 1647 У. | 99 89769 1647 У.

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