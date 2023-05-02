Юрова Анна Алексеевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Юрова
- Имя
- Анна
- Отчество
- Алексеевна
- Дата исполнения приговора
- 15 октябрь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 264
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8441. ЮРОВА, АННА АЛЕКСЕЕВНА, 23 л. Гр. Белевск. у., Лиховицк. в., д. Волосатовских-Выселок; - Н. С. 4 отд. Гор. р-на г. Петрограда. Мародерство, лиш. св. 6 м. Исп. 15 окт. 919.
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