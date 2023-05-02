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Юрова Анна Алексеевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Юрова
Имя
Анна
Отчество
Алексеевна
Дата исполнения приговора
15 октябрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 264
Источник
Скан
Оригинальная запись
8441. ЮРОВА, АННА АЛЕКСЕЕВНА, 23 л. Гр. Белевск. у., Лиховицк. в., д. Волосатовских-Выселок; - Н. С. 4 отд. Гор. р-на г. Петрограда. Мародерство, лиш. св. 6 м. Исп. 15 окт. 919.

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