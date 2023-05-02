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Башкатов Михаил Павлов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Башкатов
Имя
Михаил
Отчество
Павлов
Дата исполнения приговора
23 июнь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 30
Источник
Скан
Оригинальная запись
129943. башкатовъ, Михаилъ павловъ. Мщ. г. Оренбурга, 26 л.; — Оренбург. О. С., 3 ч. 1655 и 1 п. 1659¹ У., арест. отд. 2 г. и 9 м. Исп. 23 Іюня 909. | 903 19775 1654 У. | 900 44218 169 М.

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