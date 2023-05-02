Ахметшин Юмабай Ахметшин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ахметшин
- Имя
- Юмабай
- Отчество
- Ахметшин
- Дата исполнения приговора
- 25 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 25
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45011. АХМЕТШИНЪ, ЮМАБАЙ АХМЕТшинъ. Башк. Верхнеуральск. у., Кубелякъ-Телевск. в., д. Ишмикѣевой, 35 л.; — 3. Н. 4 уч. Верхнеуральск. у., 169 М., тюр. 4 м. Исп. 25 Апр. 905.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.