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Абрамов Степан Абрамович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Абрамов
Имя
Степан
Отчество
Абрамович
Дата исполнения приговора
11 июнь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 4
Источник
Скан
Оригинальная запись
12571. АБРАМОВ, СТЕПАН АБРАМОВИЧ, 42 л. Гр. Серпуховск. у., Стремиловск. в., д. Филипповской; — Н. С. Мясницк. уч. г. Москвы. Кража, лиш. св. 1 г. Исп. 11 июня 920. | 916 75781 172 М.

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