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Сафиуллин Зиннатулла

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сафиуллин
Имя
Зиннатулла
Дата исполнения приговора
08 июнь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 312
Источник
Скан
Оригинальная запись
11524. Сафиуллин Зиннатулла, 33 л., 6. Казанск. г., Чистопольск. у., Красноярск. в., с. Кутлушки. Самарск. Губсуд. Ст. 180 п. "ж", лиш. св. 3 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 8 июня 926.

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