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Ходунов Константин Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ходунов
Имя
Константин
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
26 май 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 245
Источник
Скан
Оригинальная запись
7848. ХОДУНОВ, КОНСТАНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ, 43 л., Гр. Устюжиск. у., в. и с. Сонино, М.; Н. С. 9 уч. Устюжиск. у., Кража, лиш. св. 2 г., Исп. 26 мая 919.

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