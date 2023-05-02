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Яцевич Леонид Осипович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Яцевич
Имя
Леонид
Отчество
Осипович
Дата исполнения приговора
14 октябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 378
Источник
Скан
Оригинальная запись
12533. ЯЦЕВИЧ, ЛЕОНИД ОСИПОВИЧ, 21 г. Гр. г. Пинска; — Р. В. Т. Западн. ж. д. Контрревол. и дезертир., растрел, нак. зам. лиш. св. 20 л. Исп. 14 окт. 920.

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