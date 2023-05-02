Пастухов Павел Игнатьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пастухов
- Имя
- Павел
- Отчество
- Игнатьев
- Дата исполнения приговора
- 22 март 1927
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 212
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 9062. Пастухов Павел Игнатьев., 41 г., Кунгурск. окр., Суксунск. р., д. Маргуновой. Уральск. Обл. С. Ст. 2 ч. 142, л. с. 1½ г. 22 мар. 927.
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