Лепинский Афанасий Осипов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лепинский
- Имя
- Афанасий
- Отчество
- Осипов
- Дата исполнения приговора
- 28 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 145
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 48266. ЛЕПИНСКІЙ, АФАНАСІЙ ОСИповъ. К. Могилев. у., в. и м. Круглаго, 21 г.; — М. С. 1 уч. губ. г. Могилова (во 2 р.), 14¹, 169 и 8 п. 170 М., тюр. 8 м. Исп. 28 Мал. 905. | 902 88677 170 М.
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