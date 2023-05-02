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Лепинский Афанасий Осипов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лепинский
Имя
Афанасий
Отчество
Осипов
Дата исполнения приговора
28 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 145
Источник
Скан
Оригинальная запись
48266. ЛЕПИНСКІЙ, АФАНАСІЙ ОСИповъ. К. Могилев. у., в. и м. Круглаго, 21 г.; — М. С. 1 уч. губ. г. Могилова (во 2 р.), 14¹, 169 и 8 п. 170 М., тюр. 8 м. Исп. 28 Мал. 905. | 902 88677 170 М.

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