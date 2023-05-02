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Березкин Иван Яковлевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Березкин
Имя
Иван
Отчество
Яковлевич
Дата исполнения приговора
29 сентябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 32
Источник
Скан
Оригинальная запись
972. БЕРЕЗКИН, ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ, 46 л. Гр. Угличск. у., Высокинск. в., д. Ховоры; — Н. С. 3 отд. Смольнинск. р. г. Петрограда. Незак. действ., лиш. св. 6 м. Исп. 29 сент. 920.

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