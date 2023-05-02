Петров Иван Дмитриевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Петров
- Имя
- Иван
- Отчество
- Дмитриевич
- Дата исполнения приговора
- 19 октябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 198
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 27608. ПЕТРОВ, ИВАН ДМИТРИЕВИЧ, 20 л. Гр. Бологовск. у., Кемецк. в., д. Проказово; — Н. С. 1 р. г. Вышнего Волочка. Кража, лиш. св. 3 г., по амн. нак. замен. пр. р. 1½ г. Исп. 19 окт. 920.
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