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Борзенков Григорий Александров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Борзенков
Имя
Григорий
Отчество
Александров
Дата исполнения приговора
13 август 1904
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 39
Источник
Скан
Оригинальная запись
45373. БОРЗЕНКОВЪ, ГРИГОРІЙ АЛЕксандровъ. К. Щигров. у., Тимоновск. в., с. Исаакова, 24 л.; — У. Чл. О. С., по Елецк. у., 1 п. 170 М., тюр. 7 м. Исп. 13 Авг. 904 (Вѣр.).

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