Матвеева Ольга Романовна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Матвеева
- Имя
- Ольга
- Отчество
- Романовна
- Дата исполнения приговора
- 05 март 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 244
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 9028. Матвеева Ольга Романовна, 18 л., г. Уфы. Н. С. 2 уч. г. Уфы. Ст. 180 п. "б", лиш. св. 1 г. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 5 мар. 926.
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