Камышников Егор Федоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Камышников
- Имя
- Егор
- Отчество
- Федоров
- Дата исполнения приговора
- 05 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 174
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 146778. КАМЫШНИКОВЪ, ЕГОРЪ ФЕДОровъ. К. Козловск. у., Епанчинск. в., с. Никольскаго, 28 л.; — Тамбовск. О. С. 13 Окт. 909.114,152, 1 ч. 1653, 9 и 1 ч. 1655 У., по сов. съ приг. сего С. отъ 13 Окт. 909 г. (1 ч. 1655 У., арест. отд. 1½ г.), арест. отд. 2½ г. Исп. 5 Нояб. 909. | 906 87284 170¹ М., по сов. съ приг., напеч. въ 906 г. № 70453 и 907 г. № 81567 | 902 44353 1647 У. | 901 34842 170¹ М.
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