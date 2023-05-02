Назаров Константин Яковлевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Назаров
- Имя
- Константин
- Отчество
- Яковлевич
- Дата исполнения приговора
- 02 март 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 181
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 27068. НАЗАРОВ, КОНСТАНТИН ЯКОВЛЕВИЧ. Гр. г. Вытегры; — П. С. 25 стр. б-иа жел. дор. обор. Хищение, лиш. св. 1 г., с зач. 1½ м. пр. з. Исп. 2 марта 920.
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