Крикунов Дмитрий Никифоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Крикунов
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Никифоров
- Дата исполнения приговора
- 22 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 183
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 95429. КРИКУНОВЪ, ДМИТРІЙ НИКИфоровъ, 35 л. К. изъ сс. Каинск. у., Шипицинск. в., д. Арынцасской, рд. Ново-Черкасск. окр., въ в. и с. Середино-Голинскомъ; — Барнаульск. О. С., 19 Янв. 911, 169 и 4 п. 170 М., 152 и 294 У., арест. отд. 2 г. Исп. 22 Іюня 911. | 900 80091 170 М. | 94 46633 170¹ М. | 97 89322 1 ч. 1655 У. | 93 50904 170 М.
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