Малинин Михаил Алексеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Малинин
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Алексеевич
- Дата исполнения приговора
- 29 июль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 137
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 16976. МАЛИНИН, МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ, 27 л. Гр. Московск. у., Ульяновск. в.; — Н. С. 11 уч. Московск. у. Убийство, лиш. св. 25 л. Осужд. 29 июля 920.
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