Бредихин Тихон Петрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бредихин
- Имя
- Тихон
- Отчество
- Петрович
- Дата исполнения приговора
- 09 октябрь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 23
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 837. Бредихин Тихон Петрович, 25 л., Борисоглебск. у., Тюковск. в. Тамбовск. Г. С. Ст. 2 ч. 184, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 1 г. П. в. з. с. 9/Х—26.
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