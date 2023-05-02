Бобошкина Мария Харитонова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бобошкина
- Имя
- Мария
- Отчество
- Харитонова
- Дата исполнения приговора
- 03 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 35
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45276. БОБОШКИНА, МАРІЯ ХАРИТОнова. К. Херсон. у., Федоровск. в., пос. Островскаго, 29 л., рд. въ г. Одессѣ; — М. С. 10 уч. г. Одессы, 6 П. 13 и 169 М., тюр. 1½ м. Исп. 3 Іюня 905.
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