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Бобошкина Мария Харитонова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бобошкина
Имя
Мария
Отчество
Харитонова
Дата исполнения приговора
03 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 35
Источник
Скан
Оригинальная запись
45276. БОБОШКИНА, МАРІЯ ХАРИТОнова. К. Херсон. у., Федоровск. в., пос. Островскаго, 29 л., рд. въ г. Одессѣ; — М. С. 10 уч. г. Одессы, 6 П. 13 и 169 М., тюр. 1½ м. Исп. 3 Іюня 905.

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