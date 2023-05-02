Солнцев Анатолий Андреев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Солнцев
- Имя
- Анатолий
- Отчество
- Андреев
- Дата исполнения приговора
- 10 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 333
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 87869. СОЛНЦЕВЪ, АНАТОЛІЙ АНДРЕевъ, 37 л. Мщ. г. Шуи, рд. въ с. Воскресеньѣ-Глазуновѣ, Чухлом. у.; — Г. С. г. Шуи, 10 Іюня 911, 49 М., тюр. 4 м. Исп. 10 Іюня 911. | 910 154363 49 М. | 903 6640 49 М. | 910 81548 49 М. | 901 31000 170 М. | 910 26288 49 М. | 900 44477 49 М. | 909 70942 49 М. | 900 42474 172 М. | 906 31649 49 М. | 99 97585 49 М. | 904 82461 49 М. | 97 44773 1655 У.
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