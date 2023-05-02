Блумберг Фриц Виллев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Блумберг
- Имя
- Фриц
- Отчество
- Виллев
- Дата исполнения приговора
- 07 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 35
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45269. БЛУМБЕРГЪ, ФРИЦЪ ВИЛЛЕВЪ. К. Тальсен. у., Азуппенск. в., 20 л.; — Либав. О. С. (въ 3 р.), 2 п. 134, 135, 140 и 2 п. 1 ч. 1647 У., тюр. 1 г. Исп. 7 Іюня 905. | 903 19890 172 М. | 902 10704 1647 У.
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