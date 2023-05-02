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Пиннекер Константин Яковлевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пиннекер
Имя
Константин
Отчество
Яковлевич
Дата исполнения приговора
18 апрель 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 200
Источник
Скан
Оригинальная запись
27696. ПИННЕКЕР, КОНСТАНТИН ЯКОВЛЕВИЧ, 20 л. Гр. Голо-Карамышск. у., с. Ключи; — Р. Т. обл. немц. Подол. Превыш. власти, лиш. св. 6 м. Исп. 18 апр. 920.

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