Биктимеров Ахмеджан
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Биктимеров
- Имя
- Ахмеджан
- Дата исполнения приговора
- 17 июль 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 34
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130051. БИКТИМЕрОВЪ, АХМЕДЖАНЪ. К. Курмышск. у., Чимбилеевск. в., с. Рыбушкина, 18 л.; — М. С. 6 уч. г. Н.-Новгорода 29 Сент. 909, 16, 169, 2 и 8 п. 170 М., по сов. съ приг., напеч. въ 909 г. № 98878, тюр. 3 м. Исп. 17 Іюля 909. | 908 120047 169 М.
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