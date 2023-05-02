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Горбатов Леон Алексеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Горбатов
Имя
Леон
Отчество
Алексеев
Дата исполнения приговора
10 июль 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 101
Источник
Скан
Оригинальная запись
100503. ГОРБАТОВЪ, ЛЕОНЪ АЛЕКСѢЕВЪ, Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Городка, 28 л., рд. въ фольв. Блажевкѣ, Николаевск. в., Полоцк. у.; — Витебск. О. С., 2 п. 134, 135, 13 и 1 ч. 1647 У., арест. отд. 2 г. Исп. 10 Іюля 909. 6 Іюля 906 г. З. Н. 2 уч. Полоцк. у., за кражу лошади — тюр. 9 м. 902 95379 1647 У.

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