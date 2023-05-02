Барханоев Хасан Салиев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Барханоев
- Имя
- Хасан
- Отчество
- Салиев
- Дата исполнения приговора
- 28 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 28
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129898. бАРХАНОЕВЪ, ХАСАНЪ саліевъ (онъ же Вархоевъ). К. Назрановск. окр., с. Сурхохи, 29 л.; — Тифлисск. С. П., 134, 135, 149 и 2 ч. 1455 У., арест. отд. 3 г. Исп. 28 Сент. 909.
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