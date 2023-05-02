Андронов Андрей Дмитриевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Андронов
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Дмитриевич
- Дата исполнения приговора
- 17 август 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 11
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12801. АНДРОНОВ, АНДРЕЙ ДМИТРИЕВИЧ, 24 л. Гр. Нижегородск. у., д. Работки; — Р. В. Т. Волжск. обл. водтран. Спекуляц., лиш. св. 5 л. Исп. 17 авг. 920.
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