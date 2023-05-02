Завалько Гавриил Харитонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Завалько
- Имя
- Гавриил
- Отчество
- Харитонов
- Дата исполнения приговора
- 26 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 90
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46788. ЗАВАЛЬКО, ГАВРІИЛЪ ХАРИТОновъ. К. Александрійск. у., в. и с. Дмитровки, 20 л.; — 3. Н. 4 уч. Александрійск. у., 169 М., тюр. 3 м. и 5 дн. Исп. 26 Апр. 905.
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