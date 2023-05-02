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Шамилин Яков Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шамилин
Имя
Яков
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
01 октябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 367
Источник
Скан
Оригинальная запись
14050. Шамилин Яков Иванович, 21 г., Муромск. у., Казаковск. в., д. Диково. Н. С. Сокольнич. р. г. Москвы. Ст. 182, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 1/Х—26.

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