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Цильпа Иван Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Цильпа
Имя
Иван
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
07 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 265
Источник
Скан
Оригинальная запись
51537. ЦИЛЬПА, ИВАНЪ ИВАНОВЪ. К. Митаво-Бауск. у., Руэнталск. в., 33 л., рд. т. же у., въ Мозотенск. в.; — Митав. О. С., 134, 135, 149, 150, 1480 и 1 ч. 1583 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 2 м. Исп. 7 Мая 905.

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