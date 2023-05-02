Цильпа Иван Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Цильпа
- Имя
- Иван
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 07 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 265
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 51537. ЦИЛЬПА, ИВАНЪ ИВАНОВЪ. К. Митаво-Бауск. у., Руэнталск. в., 33 л., рд. т. же у., въ Мозотенск. в.; — Митав. О. С., 134, 135, 149, 150, 1480 и 1 ч. 1583 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 2 м. Исп. 7 Мая 905.
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