Егоров Иван Абрамов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Егоров
- Имя
- Иван
- Отчество
- Абрамов
- Дата исполнения приговора
- 22 август 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 74
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 64666. ЕГОРОВЪ, ИВАНЪ АбРАМОВЪ. К. Владимір. у., Давыдовск. в., с. Чистухи, 18 л., рд. Суздальск. у., въ д. Сергѣевѣ; — Г. С. г. Шуи, 169, 8 п. 170 и 2 п. 171 М., тюр. 2 м. Исп. 22 Авг. 907. | 905 87383 169 М.
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