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Жилин Борис Антонович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Жилин
Имя
Борис
Отчество
Антонович
Дата исполнения приговора
04 декабрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 72
Источник
Скан
Оригинальная запись
2750. Жилин Борис Антонович, 37 л., Устюженск. у. и в., д. Махайловки. Ленинградск. Г. С. Ст. 2 ч. 114, лиш. св. 5 л., П. в. з. с. 4/ХІІ—26.

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