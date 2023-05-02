Жилин Борис Антонович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Жилин
- Имя
- Борис
- Отчество
- Антонович
- Дата исполнения приговора
- 04 декабрь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 72
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 2750. Жилин Борис Антонович, 37 л., Устюженск. у. и в., д. Махайловки. Ленинградск. Г. С. Ст. 2 ч. 114, лиш. св. 5 л., П. в. з. с. 4/ХІІ—26.
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