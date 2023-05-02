Колегорский Герш-Вольф Моисеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Колегорский
- Имя
- Герш-Вольф
- Отчество
- Моисеев
- Дата исполнения приговора
- 20 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 197
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 147407. КОЛЕГОРСКІЙ, ГЕРШЪ-ВОЛЬФЪ Моисеевъ (онъ же Калегорскій). Мщ. г. Елисаветграда, 19 л., рд. въ г. Кременчугѣ; — Полтав. О. С. 27 Окт. 909, 140 и 1 ч. 1655 У., тюр. 1 г. Исп. 20 Нояб. 909. | 908 125620 172 М. | 906 3600 170¹ М. | 908 18718 169 М.
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