Чижикова Акулина Ефремовна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чижикова
- Имя
- Акулина
- Отчество
- Ефремовна
- Дата исполнения приговора
- 28 сентябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 354
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 11742. ЧИЖИКОВА, АКУЛИНА ЕФРЕМОВНА. Гр. Омск. у., Лосевск. в., с. Паллто-Слободского; — Н. С. 3 уч. Омск. у. Курен. самог., пр. р. 8 м. Исп. 28 сент. 920.
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