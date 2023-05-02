Теренков Евсей Гаврилович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Теренков
- Имя
- Евсей
- Отчество
- Гаврилович
- Дата исполнения приговора
- 21 апрель 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 319
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 10610. ТЕРЕНКОВ, ЕВСЕЙ ГАВРИЛОВИЧ, 21 г. Гр. Зарайск. у., Григорьевск. в., д. Городище; — Н. С. 1 отд. Петергофско-Нарвск. р. г. Петрограда. Кража, лиш. св. 1 г. Исп. 21 апр. 920.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.