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Теренков Евсей Гаврилович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Теренков
Имя
Евсей
Отчество
Гаврилович
Дата исполнения приговора
21 апрель 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 319
Источник
Скан
Оригинальная запись
10610. ТЕРЕНКОВ, ЕВСЕЙ ГАВРИЛОВИЧ, 21 г. Гр. Зарайск. у., Григорьевск. в., д. Городище; — Н. С. 1 отд. Петергофско-Нарвск. р. г. Петрограда. Кража, лиш. св. 1 г. Исп. 21 апр. 920.

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